Israël : Le Parlement rejette l'enquête sur le 7 octobre, tensions au sommet de l'État

Dans un vote serré de 53 contre 51, la Knesset a rejeté mercredi la proposition d'établir une commission d'enquête étatique sur la responsabilité du gouvernement dans les événements tragiques du 7 octobre. Cette décision intervient dans un contexte de tensions croissantes, alors que pressions de l'opposition pour une investigation approfondie gagnent de l'ampleur.

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou reste ferme sur sa position : aucune enquête sur la responsabilité du gouvernement ne peut avoir lieu tant que la guerre à Gaza se poursuit. L'ancien ministre du cabinet de guerre, Benny Gantz, a accusé Netanyahou de "retarder les opérations nécessaires à Gaza" et a affirmé que "tout sera révélé lorsque les protocoles et les témoignages seront entendus par la commission d'enquête étatique".

Cette déclaration a provoqué une vive réaction de Netanyahou, qui a accusé Gantz de propager des "fake news". Ce rejet par la Knesset intervient alors que des rumeurs circulent sur les intentions de Netanyahou d'établir un panel indépendant, dirigé par une figure de son choix, pour enquêter sur les événements. Cette approche est vue par certains comme une tentative de contrôler le récit et potentiellement de limiter la portée de l'enquête. L'opposition, menée par le parti Yesh Atid, insiste sur la nécessité d'une commission d'État dotée des plus grands pouvoirs d'investigation. Ils argumentent qu'une telle commission est essentielle pour comprendre pleinement les défaillances qui ont conduit à la tragédie du 7 octobre et pour en tirer les leçons nécessaires.