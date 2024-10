Israël : Le président Herzog appelle à l'unité un an après l'attaque du 7 octobre

À l'occasion du premier anniversaire de l'attaque terroriste du 7 octobre, le président israélien Isaac Herzog a adressé un message à la nation, appelant à l'unité et à la résilience face à l'adversité.

Dans son discours, Herzog a évoqué l'ampleur de la tragédie, qualifiant le 7 octobre de "plus grande catastrophe nationale depuis la création de l'État". Il a rendu hommage aux victimes, civils et militaires, rappelant la brutalité des actes commis par le Hamas. Le président a souligné l'importance d'une enquête approfondie et indépendante sur les événements, tout en mettant en avant le courage et la solidarité dont ont fait preuve les Israéliens dans les moments les plus sombres. Herzog n'a pas oublié les otages toujours détenus à Gaza, affirmant que leur libération reste une priorité absolue pour l'État. Il a également exprimé son soutien aux familles endeuillées et aux communautés déplacées du sud et du nord du pays. Dans un message aux communautés juives à travers le monde, il a dénoncé "la menace permanente que font peser sur l'Etat (hébreu) l'Iran et ses mandataires terroristes, qui sont aveuglés par la haine et déterminés à détruire notre seul et unique Etat-nation juif", selon un communiqué de la présidence. "Nos blessures ne peuvent pas encore être complètement guéries (...) parce que des otages sont encore torturés, exécutés et meurent en captivité", a-t-il dit dans un communiqué. Le discours a mis l'accent sur l'unité nationale, appelant les Israéliens à dépasser les clivages politiques et à se montrer "dignes" du sacrifice des victimes. Herzog a exprimé sa confiance dans la capacité du peuple israélien à surmonter cette épreuve et à reconstruire, comme il l'a fait par le passé. En conclusion, le président a souligné la résilience historique d'Israël, affirmant que la nation saura une fois de plus se relever et créer "un avenir d'espoir et de prospérité".