Israël : le parquet rejette la demande de Netanyahou de décaler jusque mars son témoignage dans son procès pour corruption

Ce dimanche, le bureau du procureur de district de Jérusalem a fermement rejeté la demande du Premier ministre Benjamin Netanyahou visant à reporter son témoignage dans son procès. Netanyahou avait sollicité un report jusqu'en mars 2025.

Dans sa réponse, le parquet souligne que tout délai supplémentaire "nuirait à l'intérêt public". Il qualifie la demande d''exagérée", dépassant largement les normes habituelles de gestion des procédures pénales. Le parquet insiste sur la nature des accusations, qui concernent de graves infractions de corruption publique, ainsi que sur le statut élevé de l'accusé et la durée déjà considérable du procès, en cours depuis plus de quatre ans. La position du ministère public est claire : "l'affaire de la défense doit commencer et se conclure dans les meilleurs délais, afin de préserver l'intérêt public et le principe fondamental d'égalité devant la loi".

Le parquet estime que le délai du 1er novembre, date prévue, sera amplement suffisant pour préparer son témoignage

La défense de Netanyahou a évoqué le contexte de guerre actuel pour justifier sa demande, arguant que la préparation du témoignage du Premier ministre nécessite un temps considérable, d'autant plus dans les circonstances actuelles. Cependant, le parquet estime que le délai du 1er novembre serait amplement suffisant, même comparé à d'autres accusés dans des affaires similaires.

Dans les prochains jours, plusieurs témoignages clés sont attendus, notamment celui de l'ancien PDG de "Yes", Ron Eilon, prévu pour demain, et celui de David Shimron la semaine prochaine. Le 18 juillet, ce sera au tour de Tamir Pardo de témoigner. Ces auditions devraient apporter de nouveaux éléments à cette affaire qui continue de captiver l'attention du public israélien.