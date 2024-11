Israël : le sergent Yair Hanania, tombé samedi à Gaza, a été inhumé

Les funérailles du sergent Yair Hanania, 22 ans, de Mitzpe Netofa, tombé hier soir au combat dans le nord de la bande de Gaza, ont eu lieu ce dimanche. Il faisait partie du bataillon Shaked de la brigade Givati, et était à un mois de sa libération du service militaire obligatoire. Il a été tué par l'explosion d'un engin piégé dans un bâtiment à Jabalia, aux côtés du Sergent Itai Parizat. Yair est le dixième soldat tombé au combat issu de la Yeshivat Hesder de Yerouham.

Le directeur de la yeshiva, le Rabbin Haïm Wolfson, lui a rendu hommage : "Yair était un garçon joyeux, rayonnant, à l'âme sensible, souriant et bon. Il dégageait une lumière particulière, aimait chanter et avait une voix exceptionnelle qui a contribué aux projets musicaux de la yeshiva. Yair était un homme d'une vérité et d'une sincérité exceptionnelles, et il avait choisi de poursuivre dans l'armée par exigence de vérité et d'authenticité qui lui étaient propres. C'était une décision difficile que d'autres auraient peut-être eu du mal à prendre, mais il a persévéré dans cette voie, avec toute la vérité qui était en lui. Il a combattu à Gaza depuis le début de la guerre, au sein d'un groupe de combattants du bataillon Shaked, pour l'État d'Israël. Malheureusement, il est tombé et a donné sa vie dans cette guerre juste, juste avant sa libération du service."

"Yair était le quatrième soldat de sa promotion à tomber, et maintenant nous, les membres de la yeshiva, avec les camarades restants de cette unité, sommes occupés à les soutenir et à faire face à cette lourde perte. Nous espérons trouver la force de continuer à avancer sur le long chemin qui nous attend, dans cette guerre juste où nous prions pour qu'elle se termine par une grande victoire du peuple d'Israël et que nous puissions accomplir toute la mission et ramener tous nos otages chez eux.

A noter que de nombreuses alertes aux missiles et aux roquettes ont retenti dans la région lors de son enterrement, perturbant le déroulé de la cérémonie.