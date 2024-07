Israël : la société civile s'organise devant la recrudescence de menaces terroristes

Face à la recrudescence des menaces terroristes émanant de Jénine et Tulkarem depuis le 7 octobre, le Conseil régional de Lev HaSharon (centre d'Israël) a pris l'initiative de renforcer ses équipes d'intervention rapide. Grâce au soutien de deux organisations à but non lucratif, Israel Friends et Civil Squads of Israel (CSI), ces équipes ont reçu des centaines de gilets en céramique et d'équipements de protection. Lors d'une cérémonie dans le Moshav Nitzani Oz, situé à seulement 400 mètres de Tulkarem, plus de 200 gilets de protection en céramique ont été remis aux membres des unités d'intervention d'urgence. Ces équipements, conformes aux normes les plus strictes, seront opérationnels dès cette semaine.

Israel Friends

Israel Friends, fondée au lendemain de l'attaque du Hamas le 7 octobre, a déjà fait don d'environ 500 tonnes d'équipements d'une valeur de plus de 26 millions de dollars depuis le début de la guerre. L'organisation travaille en partenariat avec l'Organisation sioniste mondiale pour renforcer le front intérieur israélien.

Kyle Blank, PDG d'Israel Friends, souligne : "L'État d'Israël est aujourd'hui plus menacé que jamais. Nous sommes pleinement engagés à assurer l'existence de l'État et la sécurité de ses citoyens." Yaakov Hagoel, président de l'Organisation sioniste mondiale, a rappelé l'importance de la préparation à l'autodéfense, faisant écho aux leçons tirées de la guerre des Épées de fer.

Israel Friends

Nir Alon, président de CSI, réaffirme l'engagement de son association à protéger et préparer les unités d'intervention rapide civiles volontaires d'Israël. Eli Eton, chef du Conseil de Lev HaSharon, exprime sa gratitude envers les donateurs et les volontaires qui contribuent à la sécurité des communautés frontalières. Cette initiative illustre la mobilisation de la société civile israélienne pour renforcer la sécurité face aux menaces persistantes, en complément des efforts gouvernementaux.