Israël : les familles d'otages appellent à un grand rassemblement samedi soir

Le Forum des familles d'otages organise samedi soir un rassemblement majeur sur la "Place des Otages" à Tel-Aviv avec une revendication claire : un accord pour garantir le retour de tous les otages.

"Après plus de 14 mois, chaque jour est crucial. Ils n'ont plus de temps ! L'hiver prochain pourrait être fatal pour les otages dans les tunnels et compromettre la possibilité de récupérer les corps des victimes", alertent les organisateurs.

La cérémonie débutera par l'allumage de la quatrième bougie de Hanoucca par Yocheved Lifshitz, ex-otage libérée, et son fils Izhar. Plusieurs proches d'otages prendront la parole, dont Almog Meir Jan, ancien otage, et Ofek Shaul, frère d'Oron Shaul, dont c'est l'anniversaire demain.

Des manifestations similaires sont prévues dans tout le pays, notamment à Tel Aviv, Carmei Gat, au carrefour Shaar HaNegev et à Jérusalem.