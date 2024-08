Israël : les maires du Nord accusent le gouvernement d'abandon

Une réunion tendue s'est tenue entre le ministre de l'Éducation Yoav Kisch, le chef du Commandement du front intérieur et les maires des villes du nord d'Israël. Les élus ont vivement critiqué l'insuffisance des frappes contre le Hezbollah, jugées inadéquates pour rétablir la dissuasion.

Moshe Davidovitch, président du Conseil régional de Mateh Asher, a déclaré qu'il refuserait de rouvrir les écoles non sécurisées, faisant référence à l'attaque mortelle de Majdal Shams. Il a accusé le gouvernement d'abandonner les résidents et a annoncé qu'il cesserait toute communication avec les autorités. Les maires exigent une meilleure protection pour leurs communautés, mettant en avant la sécurité des enfants et des résidents traumatisés par le conflit. Le ministère de l'Éducation a promis un soutien adapté à chaque municipalité, mais la décision de rouvrir les écoles reste en suspens.