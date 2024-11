Israël : les ménages contribueront à hauteur de 4000 shekels par an à l'effort de guerre

L'économiste en chef du ministère des Finances a annoncé aujourd'hui (lundi) qu'en raison de l'augmentation du budget de la défense pendant la guerre, les dépenses des ménages augmenteront de 4 000 shekels par an.

Dans la note de position envoyée par l'économiste en chef du ministère des Finances au comité Nagel, il est écrit : "Le coût annuel moyen par ménage résultant de l'augmentation du budget de la défense de 10 milliards de shekels est estimé à environ 4 000 shekels par an.

"Cela se traduira par une combinaison de hausses d'impôts, de réduction des services publics et d'impact sur les revenus des ménages (découlant de la perte de production économique). Par conséquent, il est important d'augmenter les dépenses de défense de manière contrôlée, tout en maximisant les processus d'optimisation, et de privilégier des mesures de financement qui minimiseront l'impact sur la croissance et les ménages."