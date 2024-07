Israël : les tendances d'émigration fluctuent après le 7 octobre

Une analyse récente des données du Bureau central des statistiques israélien révèle des fluctuations significatives dans les mouvements migratoires du pays depuis l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Selon les chiffres rapportés par Channel 12, l'émigration permanente a connu une hausse spectaculaire de 285% en octobre 2023 par rapport à la même période en 2022. Cependant, cette tendance s'est inversée dès le mois suivant. Entre novembre 2023 et mars 2024, environ 30 000 Israéliens ont quitté le pays définitivement, soit une baisse de 14% par rapport à l'année précédente.

Parallèlement, le nombre d'Israéliens revenant au pays a diminué de 21%. Entre octobre 2023 et mars 2024, 8 898 personnes sont rentrées en Israël, contre 11 231 l'année précédente. Il est intéressant de noter qu'une augmentation de l'émigration avait déjà été observée dans les mois précédant la guerre, coïncidant avec les manifestations massives contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement. Une hausse de 51% avait été enregistrée entre juin et septembre 2023 par rapport à 2022. Ces statistiques, qui comptabilisent les Israéliens absents du pays pendant plus de 10 mois consécutifs, doivent être interprétées avec prudence. Elles indiquent des tendances plutôt que des chiffres absolus, et les décisions d'émigration ne sont pas nécessairement liées à la date de départ, le processus prenant généralement plusieurs mois. Cette évolution des flux migratoires reflète les défis complexes auxquels Israël est confronté, entre tensions sécuritaires et débats internes, et soulève des questions sur l'impact à long terme de ces événements sur la démographie du pays.