Israël: Le tribunal ordonne la levée de la grève générale trois heures avant le moment prévu

Le Tribunal Régional du Travail de Bat Yam a ordonné lundi la fin de la grève générale lancée en solidarité avec les otages détenus à Gaza. Cette décision intervient après une audience chargée d'émotion, où la juge, les larmes aux yeux, a exprimé son soutien personnel aux familles des otages.

La grève, initiée par la Histadrout (la principale confédération syndicale israélienne), visait à faire pression pour la libération des otages. Cependant, elle a rapidement fait l'objet d'une contestation juridique, certains la qualifiant de "politique" et donc d'illégale. Arnon Bar-David, président de la Histadrout, a défendu la légitimité de cette action : "La grève de solidarité était une démarche importante et je la soutiens. Malgré les tentatives de politiser la solidarité, des centaines de milliers de citoyens ont voté avec leurs pieds."

Face à l'impossibilité pour les parties de s'accorder sur une date de fin, le tribunal a tranché en fixant la reprise du travail à 14h30. Bar-David a appelé au respect de cette décision : "Nous vivons dans un État de droit et nous respectons la décision de la cour." Le ministre des Finances, Betsalel Smotritch, a salué la décision du tribunal : "La cour a accepté notre position et a déclaré que la grève du syndicat est politique et illégale. Les travailleurs d'Israël qui se sont présentés aujourd'hui pour travailler en masse ont prouvé que les jours du livre rouge qui asservit les travailleurs à des fins politiques sont révolus."

De son côté, l'avocate Arna Lynn, représentant la Histadrout, a souligné la dimension économique de la grève : "Ce n'est pas seulement une grève de solidarité et de protestation, mais aussi une grève économique. [...] C'est une grève de grande inquiétude qui affectera également les travailleurs." La Histadrout a promis de continuer à jouer "un rôle de premier plan et central dans les efforts pour ramener nos fils et nos filles à la maison", malgré la fin de la grève.