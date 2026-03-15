Israël met en garde contre de faux messages attribués à i24NEWS

Les autorités israéliennes ont mis en garde dimanche contre une campagne de messages trompeurs diffusés au public et se présentant faussement comme des alertes d’actualité de la chaîne i24NEWS en hébreu. Selon la Direction nationale israélienne de la cybersécurité, plusieurs signalements ont été reçus concernant des messages destinés à semer la peur et attribués à des acteurs hostiles dans le cadre d’une tentative de manipulation.

Au cours des dernières heures, de nombreux citoyens en Israël ont ainsi reçu des SMS fabriqués de toutes pièces. Certains contenaient notamment le message menaçant : "Prenez vos dernières respirations profondes. Le feu de notre colère ne vous épargnera nulle part", une formulation comportant même des fautes dans le texte original.

La chaîne en hébreu d'i24NEWS a rapidement réagi pour démentir tout lien avec ces messages, précisant que ses informations officielles sont diffusées uniquement via ses plateformes reconnues : la chaîne de télévision, son site internet et ses comptes vérifiés sur les réseaux sociaux.

Face à cette campagne, les autorités israéliennes appellent la population à la prudence. Elles recommandent de ne pas cliquer sur les liens contenus dans des messages provenant de sources inconnues, par crainte de logiciels malveillants ou de tentatives de vol de données personnelles. Le public est également invité à ne pas relayer ces messages et à s’informer exclusivement auprès de sources officielles et fiables.