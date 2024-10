Israël observe une journée de deuil national pour commémorer le massacre du 7 octobre

Israël observe ce dimanche une journée de deuil national en mémoire des victimes du massacre du 7 octobre, trois semaines après la première commémoration. À 6h29, heure exacte où l'attaque a débuté lors de ce "samedi noir", les drapeaux ont été mis en berne au Mémorial des soldats tombés et au Monument aux victimes du terrorisme sur le Mont Herzl, en présence d'Ophir Dor, père d'Idan Dor, tué lors de la fête Nova après avoir combattu les terroristes.

Deux cérémonies officielles sont prévues au Mont Herzl. La première, à 11h00, honorera les membres des forces de sécurité, avec les interventions du président Isaac Herzog, du Premier ministre Benjamin Netanyahou et du ministre de la Défense Yoav Gallant. La seconde, à 14h00, commémorera les civils assassinés.

Une controverse entoure cette seconde cérémonie, organisée sous la responsabilité de la ministre des Transports Miri Regev. Des familles endeuillées ont vivement critiqué sa décision d'interdire toute intervention de représentants des familles, craignant des manifestations contre Netanyahou. Face à la polémique, Avi Moses, président de l'organisation des victimes du terrorisme, a annoncé qu'il inviterait Iris Haim, mère de Yotam Haim, à s'exprimer au nom des familles.

Le chef de l'opposition Yaïr Lapid a déclaré boycotter l'événement : "Je n'ai aucune intention d'assister à cette cérémonie superflue et d'être spectateur d'un autre discours orchestré par Miri Regev pour Bibi. Le jour du souvenir est le 7 octobre. Je suggère qu'au lieu de cérémonies, ils établissent une commission d'enquête nationale."

Le ministère de la Défense a actualisé le bilan des victimes de la guerre "Épées de Fer" : 898 soldats sont tombés depuis le 7 octobre 2023. Ces dernières 48 heures, huit nouveaux noms ont été ajoutés à la liste, dont cinq réservistes, un militaire de carrière et deux conscrits. Trois d'entre eux étaient mariés, laissant derrière eux trois veuves et six orphelins.