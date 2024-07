Israël : polémique autour d'une réallocation budgétaire pour l'aide aux déplacés

Le gouvernement israélien vient d'approuver une coupe budgétaire de 500 millions de shekels (plus de 124 millions d'euros) dans divers ministères pour rediriger ces fonds vers l'aide aux résidents déplacés du nord et du sud du pays. Cette décision touche notamment les ministères de la santé, du bien-être social et de l'éducation, qui verront leurs budgets réduits de plusieurs dizaines de millions de shekels.

Cette annonce intervient moins d'une semaine après que la Commission des finances de la Knesset a alloué des centaines de millions de shekels de fonds "excédentaires" de la coalition à différents ministères, dont certains jugés superflus par le ministère des Finances.

Le bureau du Premier ministre n'a pas directement annoncé ces coupes, préférant communiquer sur l'extension de l'aide gouvernementale aux résidents des communautés du sud situées dans un rayon de 7 km de la bande de Gaza et de 5 km du Liban. Cette décision soulève des questions sur l'utilisation des fonds de la coalition. L'opposition, par la voix d'un porte-parole du parti Yesh Atid, a vivement critiqué cette démarche, dénonçant "un gouvernement irresponsable qui distribue des fonds à lui-même aux dépens de la classe moyenne, des réservistes et des contribuables". Cette controverse met en lumière les tensions politiques et budgétaires en Israël, alors que le pays fait face à des défis sécuritaires et humanitaires majeurs, notamment la gestion des populations déplacées par le conflit en cours.