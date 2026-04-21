Israël prêt à frapper l’Iran en cas d’impasse diplomatique

Face aux incertitudes entourant les négociations entre Washington et Téhéran, l’expert défense Matthias Inbar décrit une situation sous haute tension, où les options militaires sont déjà pleinement préparées. L’appareil sécuritaire israélien fonctionne en continu, avec des réunions quotidiennes entre l’état-major, les services de renseignement militaires et civils, dont le Mossad, afin d’anticiper toute évolution du dossier iranien.

Au cœur de cette préparation : des plans d’action déjà établis et validés au plus haut niveau. En cas d’échec des discussions, plusieurs scénarios sont envisagés, avec en priorité des frappes « sèches, sévères et quasi immédiates » contre les infrastructures stratégiques iraniennes. Les sites balistiques, actuellement en cours de reconstitution selon plusieurs sources, figurent parmi les premières cibles. Les installations énergétiques du régime pourraient également être visées, dans l’objectif d’exercer une pression économique et politique maximale sur Téhéran.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique plus large portée par Donald Trump, qui privilégie, selon l’expert, une approche mêlant pression militaire et négociation. L’objectif affiché reste la conclusion d’un accord, mais dans un rapport de force favorable aux États-Unis.

Toutefois, Matthias Inbar souligne que la reprise des frappes ne serait pas automatique. Israël n’interviendrait pas uniquement en cas d’échec diplomatique, mais plutôt face à une menace directe et imminente, comme l’activation de lanceurs de missiles ou une reprise avérée du programme nucléaire iranien. Dans ce cas, une coordination étroite avec Washington serait déterminante, notamment pour obtenir un feu vert politique et stratégique.

Dans un contexte où chaque décision peut faire basculer la région, cette analyse met en lumière une réalité : derrière les négociations, la préparation militaire reste totale, prête à s’activer au moindre signal de rupture.