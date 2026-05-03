Israël : quatre Palestiniens inculpés pour des projets d’attentats inspirés de l’État islamique

Quatre Palestiniens, dont un mineur, ont été inculpés dimanche pour avoir planifié des attaques terroristes inspirées de l’organisation État islamique, a annoncé le parquet israélien. Les suspects — Majed Halayla (31 ans), Mohammed Sabah (22 ans), Omar Abu al-Amal (26 ans) et un adolescent de 16 ans —, tous originaires de Jérusalem-Est, sont poursuivis devant le tribunal de district de Jérusalem pour une série d’infractions sécuritaires.

Les chefs d’accusation incluent l’appartenance à une organisation terroriste, le recrutement pour une organisation terroriste et la conspiration en vue de commettre un attentat aggravé. Selon l’acte d’accusation, les quatre individus ont constitué une cellule inspirée de l’État islamique, étudiant des méthodes d’attaque incluant fusillades, attaques à la voiture-bélier et utilisation d’engins explosifs.

« Les accusés ont œuvré à faire avancer leur plan, notamment en collectant des renseignements sur des cibles potentielles, en apprenant à utiliser des armes et en envisageant un entraînement de type militaire », précise le parquet. Parmi les cibles identifiées figurent la porte de Damas, à Jérusalem, et l’implantation de Kiryat Arba, près d’Hébron.

Les enquêteurs affirment également que les suspects regardaient des contenus en ligne liés à l’État islamique, documentant des actes de violence extrême, et que certains d’entre eux auraient cherché à recruter de nouveaux membres. Cette affaire s’inscrit dans une série d’arrestations menées ces derniers mois en Israël et en Judée-Samarie, liées à des projets d’attentats inspirés par l’organisation jihadiste née en Syrie et en Irak en 2013.

En février, des suspects affiliés à l’État islamique ont ainsi été interpellés à Jéricho. En décembre, plusieurs inculpations avaient déjà été prononcées, notamment contre un jeune homme soupçonné d’avoir projeté une attaque contre des soldats à Beer-sheva.

Les autorités israéliennes soulignent la persistance de la menace posée par la radicalisation en ligne et la capacité de groupes isolés à passer à l’acte.