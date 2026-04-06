Israël rallonge les délais d’alerte aux roquettes dans de nombreuses localités du nord

L’armée israélienne adapte son dispositif de protection civile face à la menace persistante de tirs de roquettes. Le Commandement du front intérieur a annoncé l’extension des délais d’alerte dans de nombreuses localités du Golan et autour du lac de Tibériade, après une mesure similaire déjà appliquée aux zones proches de la frontière libanaise.

Concrètement, les habitants disposeront désormais de quelques secondes supplémentaires pour rejoindre les abris. Dans certaines localités où l’alerte était immédiate ou limitée à 15-30 secondes, les délais seront allongés jusqu’à 30 voire 45 secondes, selon les cas. Cette décision repose sur une analyse approfondie des tirs du Hezbollah et des capacités de détection de Tsahal, permettant d’anticiper davantage certaines menaces.

Plusieurs localités sont concernées, notamment Katzrin, Majdal Shams ou encore Buq’ata, ainsi que des communautés relevant des conseils régionaux du Golan et de la vallée du Jourdain. Au total, des dizaines de localités verront leurs délais d’alerte révisés à la hausse selon différentes configurations.

Ces ajustements entreront en vigueur à partir de mardi à midi. Toutefois, certaines localités proches de la frontière nord ne sont pas concernées et conservent des délais d’alerte allant de 15 secondes à une minute.

Cette évolution s’inscrit dans une série d’adaptations récentes du dispositif de défense civile, après l’allongement des délais d’alerte le long de la frontière libanaise et à Eilat face aux menaces de missiles.