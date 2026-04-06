Enquête sur la frappe iranienne à Haïfa : le missile s’est désintégré en vol, compliquant son interception

L’enquête menée par l’armée israélienne sur la frappe qui a touché un immeuble à Haïfa apporte de nouveaux éléments sur les circonstances de l’impact. Selon les conclusions de Tsahal et de l’armée de l’air, le missile balistique iranien, doté d’une charge de plusieurs centaines de kilogrammes, se serait fragmenté en plein vol, empêchant les systèmes d’interception de l’atteindre efficacement.

Le corps du missile, encore chargé d’explosifs, a finalement percuté le bâtiment, provoquant l’effondrement de plusieurs étages. Fait notable, l’ogive n’a pas explosé. Les dégâts observés sur place résultent donc principalement de l’impact et de l’effondrement de la structure, et non d’une déflagration. Selon les équipes de secours, une explosion aurait entraîné des destructions bien plus étendues et un souffle important affectant les bâtiments voisins.

Malgré la gravité de l’impact, le bilan aurait pu être bien plus lourd. L’immeuble disposait d’un abri, dans lequel la majorité des habitants s’étaient réfugiés et sont sortis indemnes. Quatre personnes étaient toutefois portées disparues après la frappe avant d'être retrouvées sans vie sous les décombres : un couple âgé, leur fils d’une quarantaine d’années la compagne de ce dernier âgée d'environ 35 ans.