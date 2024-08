Israël rappelle des réservistes pour renforcer ses effectifs militaires

Face aux défis sécuritaires actuels, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné à Tsahal de rappeler sous les drapeaux des réservistes précédemment exemptés. Cette décision, annoncée conjointement par l'armée israélienne et le ministère de la Défense, fait suite à une nouvelle évaluation des besoins en personnel.

Ce rappel concerne spécifiquement les réservistes libérés pour des raisons de réduction d'effectifs et qui n'ont pas encore atteint l'âge d'exemption définitive. Ces limites d'âge varient selon les grades : 40 ans pour la plupart des soldats, 45 ans pour les officiers et 49 ans pour les spécialistes. Tsahal a déjà commencé à contacter les Israéliens ayant occupé des postes. Leur retour au service actif se fera "selon les besoins opérationnels", précise l'armée. Cette mesure s'inscrit dans une stratégie plus large visant à augmenter la réserve de personnel militaire d'Israël. Elle témoigne de la volonté des autorités israéliennes de renforcer leurs capacités de défense dans un contexte régional tendu, tout en optimisant l'utilisation de leurs ressources humaines expérimentées.