Israël récupère le corps d'un soldat enlevé le 7 octobre à Gaza

Dans une opération conjointe menée dans la nuit de mercredi, l'armée israélienne (Tsahal) et le Service de sécurité intérieure (Shin Bet) ont réussi à rapatrier le corps d'un soldat tombé au combat et enlevé lors de l'attaque du 7 octobre dans la bande de Gaza.

Le soldat, dont l'identité n'a pas été révélée à la demande de sa famille, avait perdu la vie lors du massacre du 7 octobre avant d'être emmené comme otage à Gaza. Les autorités militaires ont présenté leurs plus sincères condoléances à la famille et se sont engagées à continuer de l'accompagner dans cette épreuve.

Cette opération d'envergure a mobilisé des forces spéciales de Tsahal et du Shin Bet, ainsi que des troupes de la brigade Nahal et de la 401e brigade, sous la direction de la 162e division. L'effort de renseignement a été mené conjointement par l'unité des otages et des personnes disparues de Tsahal, le Shin Bet et l'unité d'enquêtes sur la criminalité internationale de la police israélienne (Lahav 433). Le processus, qui s'est étalé sur plusieurs mois, a nécessité un travail minutieux de collecte et d'analyse de renseignements pour aboutir à une évaluation précise de la situation. Parallèlement à l'effort opérationnel, le Centre des otages et des personnes disparues de la Direction du personnel de Tsahal, chargé d'accompagner les familles des otages, a œuvré pour identifier le soldat et informer sa famille. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Tsahal et du Shin Bet pour rapatrier tous les otages le plus rapidement possible. Elle démontre la détermination d'Israël à ne laisser aucun de ses soldats ou citoyens aux mains de ses ennemis, même dans les circonstances les plus difficiles.