Israël réduit un budget destiné à la high-tech pour financer des sites archéologiques en Judée-Samarie

Le gouvernement israélien a approuvé mercredi le transfert de dizaines de millions de shekels initialement destinés au développement de la high-tech et de l’intelligence artificielle vers un vaste programme de préservation de sites archéologiques en Judée-Samarie.

Selon la décision validée par consultation téléphonique des ministres, 45 millions de shekels seront retirés du budget prévu pour « l’accélération de l’économie, l’intelligence artificielle, la croissance de la recherche et développement et l’industrie high-tech » en 2026. Le budget consacré à ces secteurs passera ainsi de 590 à 545 millions de shekels.

Les fonds seront transférés au ministère du Patrimoine dirigé par Amichai Eliyahou afin de financer un programme de « sauvetage, conservation, développement et prévention du pillage et de la destruction de sites archéologiques » en Judée, Samarie, dans la vallée du Jourdain et le désert de Judée.

Le plan prévoit également le développement d’infrastructures touristiques et la création de nouveaux centres patrimoniaux présentés comme des pôles de recherche, d’éducation et de tourisme.

Le ministère israélien des Finances affirme toutefois qu’il ne s’agit pas d’une réduction directe des programmes déjà approuvés pour l’intelligence artificielle. « Les montants destinés aux domaines de l’intelligence artificielle ne seront pas affectés », a indiqué le ministère, précisant que la réduction concerne des enveloppes prévues pour de futurs projets en 2026.

En parallèle, 19 millions de shekels supplémentaires seront prélevés sur différents budgets ministériels, tandis que 5 millions de shekels provenant de fonds de coalition destinés à des fermes thérapeutiques seront également réaffectés au projet.

Le ministère du Tourisme contribuera de son côté à hauteur de 10 millions de shekels par an entre 2026 et 2030 pour développer les infrastructures touristiques « du pays de la Bible » et le désert de Judée.

La proposition a été portée conjointement par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre des Finances Betsalel Smotrich, Amichai Eliyahou et le ministre du Tourisme Haim Katz.