Israël renforce sa stratégie contre le crime organisé dans le secteur arabe

Le gouvernement israélien intensifie sa lutte contre le crime organisé dans la société arabe. Le commissaire général de la police, Dani Levy, et le directeur par intérim de la fonction publique, Roï Kahlon, ont dévoilé jeudi un plan d'action renforcé, sur instruction directe du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Au cœur de cette nouvelle stratégie figure la réforme "Société modèle", qui vise à fragiliser les bases économiques des organisations criminelles. Plusieurs amendements législatifs ont déjà été adoptés, ciblant notamment le blanchiment d'argent et l'infiltration des groupes criminels dans les marchés publics et le secteur du bâtiment.

"La police israélienne est en première ligne dans la lutte contre les organisations criminelles et les conflits violents, particulièrement dans la société arabe", a déclaré Levy, soulignant la nécessité d'une "détermination, d'un professionnalisme et d'une coopération interministérielle". Kahlon a pour sa part annoncé le lancement prochain d'opérations spéciales pour "démontrer la puissance de l'État dans la lutte contre le crime". Il a insisté sur l'importance d'une collaboration étroite entre le gouvernement et les forces de l'ordre, promettant de "fournir à la police les meilleurs outils possibles". Cette initiative s'inscrit dans un contexte de préoccupation croissante face à la montée de la criminalité dans le secteur arabe israélien, où les conflits violents et le crime organisé constituent un défi majeur pour les autorités.