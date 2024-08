Israël renforce son soutien financier aux réservistes de Tsahal

Dans un geste de reconnaissance envers l'engagement des réservistes, les ministres israéliens de la Défense et des Finances ont annoncé une importante augmentation du budget qui leur est alloué. Yoav Gallant et Betsalel Smotrich ont décidé d'octroyer 400 millions de shekels supplémentaires (environ 109 millions d'euros) pour soutenir ces hommes et femmes qui sacrifient leur quotidien pour la sécurité du pays.

Cette décision, prise lors d'une rencontre avec les commandants de réserve dans le sud d'Israël, témoigne de l'unité du gouvernement sur cette question cruciale. "Nous sommes ici pour assurer un traitement équitable et une compensation juste", a déclaré le ministre Gallant, soulignant l'importance de fournir aux réservistes les ressources nécessaires pour accomplir leurs missions.

Cette augmentation s'ajoute aux 200 millions de shekels déjà approuvés par le cabinet pour le budget 2024, ainsi qu'à un programme d'aide de guerre de 9 milliards de shekels lancé plus tôt cette année. Ces fonds visent à soutenir non seulement les réservistes, mais aussi leurs familles, reconnaissant ainsi le sacrifice collectif consenti. Le ministre Smotrich a souligné que cette décision s'inscrit dans une réflexion plus large sur l'avenir du système de réserve en Israël. "Nous nous dirigeons vers des années où le système de réserve sera complètement différent de ce qu'il était avant la guerre", a-t-il expliqué, anticipant des changements significatifs dans la structure et le soutien apportés aux réservistes. Cette initiative intervient dans un contexte de débat sur les dépenses de défense, avec la récente création d'un comité public pour examiner ces dépenses. Malgré les tensions passées entre les ministères de la Défense et des Finances, cette décision commune démontre une volonté partagée de soutenir ceux qui risquent leur vie pour la sécurité du pays. L'engagement et le sacrifice des réservistes de Tsahal sont ainsi reconnus à leur juste valeur, reflétant l'importance que leur accorde la société israélienne. Cette mesure vise à assurer que leur dévouement et leur service soient adéquatement soutenus, tant sur le plan financier que moral.