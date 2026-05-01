Israël : restrictions renforcées dans le nord, le pèlerinage de Lag BaOmer fortement limité

Face à la poursuite des attaques du Hezbollah malgré le cessez-le-feu, le Commandement du Front intérieur a décidé de durcir ses consignes de sécurité dans le nord d’Israël. Ces nouvelles restrictions affectent notamment les rassemblements publics et les activités quotidiennes dans les zones proches de la frontière libanaise.

Dans plusieurs localités, dont Meron, Bar Yohai, Or HaGanuz et Safsufa, les activités éducatives ne seront désormais autorisées que dans des bâtiments ou dans des zones permettant un accès rapide à un abri antiaérien. Les lieux de travail restent ouverts, mais sous les mêmes conditions de sécurité.

Les rassemblements sont également fortement limités : ils sont désormais plafonnés à 200 personnes en extérieur et 600 en intérieur, contre 1 500 auparavant. Ces mesures auront un impact direct sur les événements religieux, en particulier le traditionnel pèlerinage de Lag BaOmer au mont Meron.

Chaque rassemblement lors de cette célébration annuelle devra désormais se limiter à 200 participants, une restriction sans précédent pour cet événement qui attire habituellement des milliers de fidèles venus de tout le pays et de l’étranger.

Ces directives doivent rester en vigueur jusqu’à lundi soir, mais les autorités militaires laissent entendre qu’elles pourraient être prolongées si les attaques se poursuivent. Le renforcement de ces mesures reflète la dégradation de la situation sécuritaire dans le nord du pays, où les tensions restent vives malgré la trêve officiellement en place.

Dans ce contexte, les autorités appellent la population à la vigilance et au strict respect des consignes, afin de limiter les risques pour les civils face à une menace persistante.