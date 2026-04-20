Israël : sept officiers inculpés pour corruption, détournements massifs et blanchiment en cryptomonnaies

La justice israélienne a inculpé sept officiers appartenant à des unités sensibles de Tsahal et de la police, pour une série d’infractions financières portant sur des montants estimés à plusieurs dizaines de millions de shekels. L’acte d’accusation a été déposé devant le tribunal de district Centre-Lod.

Selon le dossier, les accusés auraient exploité leurs fonctions et leurs prérogatives pour détourner des fonds et des biens publics à des fins personnelles. Les faits se sont déroulés sur plusieurs mois au cours de l’année écoulée. Les chefs d’accusation incluent notamment corruption, vol par un agent public, blanchiment d’argent, entrave à la justice et infractions fiscales.

L’enquête révèle également que la majorité des sommes détournées ont été blanchie via des cryptomonnaies. Les autorités ont saisi, dans le cadre de l’instruction, des portefeuilles numériques ainsi que des liquidités pour une valeur totale dépassant 50 millions de shekels.

D’après l’acte d’accusation, certains des suspects, informés du déclenchement de l’enquête et de l’arrestation d’un complice, ont tenté de faire disparaître des preuves afin d’entraver le travail des enquêteurs.

Cette affaire, qui comporte également des aspects liés à la sécurité, résulte d’une enquête conjointe menée par le Shin Bet, l’unité centrale du district centre de la police israélienne, la police militaire et le département des enquêtes internes de la police.

Parallèlement au dépôt de l’acte d’accusation, le parquet a requis le placement en détention provisoire de quatre des accusés jusqu’à la fin de la procédure judiciaire, ainsi que des mesures restrictives pour les trois autres. En raison de la sensibilité du dossier, plusieurs éléments restent soumis à une interdiction de publication.