Israël signe un contrat de 34 millions de dollars pour accroître l'autonomie de ses F-35 « Adir »

Le ministère israélien de la Défense a annoncé la signature d’un contrat avec Cyclone, filiale d’Elbit Systems, pour développer une capacité de vol à plus longue portée destinée aux avions de combat F-35 “Adir”, fabriqués par Lockheed Martin.

L’accord, conclu par la Direction des achats du ministère de la Défense, est évalué à plus de 34 millions de dollars, soit plus de 100 millions de shekels.

Il prévoit le développement et l’intégration de réservoirs externes de carburant adaptés au F-35, sur la base d’un modèle déjà conçu par Cyclone pour les avions F-16.

Selon le ministère, cette nouvelle capacité doit permettre d’étendre le rayon d’action opérationnel des F-35 israéliens, de réduire leur dépendance au ravitaillement en vol et d’accroître leur flexibilité lors de missions longue distance.

Ce contrat s’inscrit dans la stratégie plus large de renforcement des capacités militaires israéliennes, menée par le ministre de la Défense Israel Katz et le directeur général du ministère, le général de réserve Amir Baram.

Le ministère affirme vouloir préparer Israël à une décennie sécuritaire intense, tout en maintenant sa supériorité aérienne et stratégique dans la région.