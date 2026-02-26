Israël signe un contrat de 42 millions de dollars pour la modernisation des chars Merkava

Le ministère israélien de la Défense a annoncé la signature d’un accord d’environ 42 millions de dollars avec l’entreprise Ashot Ashkelon pour la remise en état et la fourniture de transmissions destinées aux chars Merkava. Le contrat, conclu par la Direction des achats de défense (DPD), s’inscrit dans une série d’accords récents visant à renforcer la base industrielle de défense israélienne et à soutenir la montée en puissance des capacités de Tsahal.

Selon les termes de l’accord, Ashot Ashkelon procédera à la réhabilitation de systèmes de transmission pour les chars Merkava, pour un montant estimé à plus de 130 millions de shekels. Cette commande fait partie d’un programme plus large portant sur la remise en état et la fourniture de transmissions de 1 500 et 1 200 chevaux pour les chars Merkava et les véhicules blindés de transport de troupes Namer. À ce jour, le volume cumulé des commandes liées à ce projet atteint environ 82 millions de dollars.

Le vice-directeur général du ministère et chef de la Direction des achats de défense, Zeev Landau, a souligné que cet accord constituait une étape supplémentaire dans les efforts visant à renforcer la disponibilité opérationnelle de la flotte blindée israélienne, particulièrement sollicitée durant la guerre en cours. Il a insisté sur l’importance stratégique de l’élargissement de la base de production nationale, présentée comme l’une des principales leçons du conflit, afin de garantir la continuité des approvisionnements et d’anticiper les défis sécuritaires futurs.

De son côté, le directeur général d’Ashot Ashkelon, Eliyahu (Eli) Damari, a évoqué une phase de croissance significative pour l’entreprise. Il a indiqué que l’augmentation des commandes du ministère de la Défense reflétait le rôle central joué par la société dans le soutien aux besoins opérationnels de l’armée. Outre la production de nouveaux systèmes, la demande en pièces détachées et en réhabilitation de systèmes existants connaît une forte progression, un domaine dans lequel l’entreprise dispose d’une expertise reconnue.

Ashot Ashkelon, spécialisée dans la fabrication de systèmes de propulsion, de transmissions et de composants complexes pour véhicules blindés, consolide ainsi sa position dans le secteur de la défense, tout en se préparant, en coordination avec le ministère, à une extension significative de ses capacités industrielles dans les années à venir.