Israël : un acte d'accusation déposé contre la compagnie qui a transporté les terroristes de l'attentat de Jaffa

Le parquet d'État a déposé ce dimanche auprès du tribunal de district de Tel-Aviv un acte d'accusation sans précédent pour homicides et blessures par négligence contre le propriétaire d'une société de transport de Jérusalem, après l'attentat meurtrier à la station de tramway de Jaffa le 1er octobre dernier. Selon l'acte d'accusation, le prévenu a ordonné à un chauffeur de sa société de transporter des résidents illégaux en Israël en période de guerre. En raison de sa grave négligence, deux terroristes qui ont commis l'attentat ayant fait sept morts et de nombreux blessés ont pu s'infiltrer dans le pays.

Les deux chauffeurs qui ont finalement transporté les terroristes sont accusés de sept chefs d'homicide et de blessures graves par négligence. Les chauffeurs sont accusés de ne pas avoir contrôlé les terroristes, pourtant suspects, qui portaient un sac à dos avec une inscription en hébreu contenant un fusil M-16 dissimulé.

Itay Ron/Flash 90

L'acte d'accusation précise que le propriétaire de la société de transport et les deux chauffeurs ont transporté des résidents illégaux de l'Autorité palestinienne vers Israël, même après le déclenchement de la guerre "Glaives de fer". Ils avaient également agi de la sorte pendant le confinement dû au Covid. Le jour de l'attentat, deux résidents d'Hébron - Ahmad Abd Fatah Harbi Himoni et Mohammad Masak, qui n'ont jamais eu de permis d'entrée en Israël, se sont infiltrés avec une dizaine d'autres Palestiniens et ont commis un attentat.

27a

Il est à noter que le propriétaire de la société de transport a reçu ce jour-là une commande pour transporter environ 13 passagers, qu'il devait récupérer près de la barrière de séparation à Sur Baher, et a ordonné à son chauffeur d'effectuer le transport, sachant qu'il s'agissait de résidents illégaux dont l'entrée en Israël était interdite. Par l'appât du gain, ils ont pris le risque que la société fournisse un service de transport à des terroristes.

Le chauffeur est arrivé avec le véhicule de la société au point de rendez-vous, a fait monter les terroristes et d'autres résidents illégaux dans le véhicule, et pendant le trajet leur a ordonné d'éteindre leurs téléphones portables et de tirer les rideaux du véhicule. Les terroristes portaient des vêtements noirs, et non des vêtements de travail, et avaient un sac à dos avec une inscription en hébreu dans lequel était caché un M16 démonté et des chargeurs. De plus, ils portaient un autre sac contenant des couteaux et des balles.

Magen David Adom

Selon l'acte d'accusation, l'accusé n'a pas vérifié auprès des terroristes le but du voyage et, à un certain moment, par crainte d'un contrôle de police, a transféré trois résidents illégaux, dont les terroristes, dans le véhicule de l'un des trois accusés. Ce dernier a conduit les terroristes à Tel-Aviv et, pendant le trajet, lorsqu'ils sont passés près d'un stade de football, les terroristes lui ont demandé si un match de football devait avoir lieu, dans l'intention de commettre un attentat dans un lieu très fréquenté.

Malgré cela, l'accusé a poursuivi le trajet et a déposé les terroristes à Tel-Aviv-Jaffa. À 19h00, les terroristes sont arrivés à la station de tramway et, lorsque le tramway s'est arrêté, ont ouvert le feu sur les personnes présentes et en ont poignardé d'autres. L'attentat a fait sept morts et 11 blessés.

Après l'attentat, le propriétaire de la société de transport a demandé à son chauffeur de détruire son téléphone portable et de se cacher par peur d'être arrêté. Il lui a également demandé qu'en cas d'arrestation d'éviter de révéler son implication, lui promettant une compensation financière en échange. Pour cela, il est également accusé d'entrave à la justice.