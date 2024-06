Israël : le Shin Bet déjoue un attentat planifié par des membres du Hamas basés en Turquie

Le Shin Bet indique qu'un Palestinien résidant en Jordanie a été arrêté à Naplouse en mars dernier, suspecté d'être impliqué dans la planification d'un attentat meurtrier en Israël pour le compte du Hamas.

L'enquête a montré que l'individu en question, du nom d'Anas Shurman, a été recruté en décembre 2023 par un membre du Hamas originaire de Turquie, et qu'il avait accepté de mener un attentat suicide au cœur d'Israël.

En préparation de l'attaque, le terroriste a reçu de l'argent et suivi une formation à la conduite d'une moto qu'il était censé utiliser pour perpétrer l'attaque. Les enquêteurs du Shin Bet ont retrouvé une charge explosive de 12 kg destinée à l'attentat, dissimulée près d'une source en Samarie. Près de l'engin se trouvait une lettre contenant des instructions pour mener à bien l'attaque.

Dans le cadre des investigations, d'autres membres du Hamas impliqués dans le projet d'attentat ont été arrêtés à Naplouse. Tous agissaient sous la direction

de Hudifa Salaima, un agent du quartier général du Hamas en Turquie.

Cette affaire révèle l'implantation et l'influence du quartier général du Hamas en Turquie, et son implication dans la direction d'attaques terroristes à l'intérieur du territoire israélien. Elle met également en évidence les tentatives du Hamas pour déstabiliser et aggraver la situation sur le terrain au cours du Ramadan. Le 11 mars, soit la même semaine, un terroriste résidant à Jénine avait été arrêté alors qu'il se rendait sur le territoire israélien pour commettre un attentat avec une bombe prête à l'emploi.