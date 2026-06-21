Israël : un deuxième patient hospitalisé pour une suspicion d'Ebola

Le ministère israélien de la Santé a annoncé dimanche l'hospitalisation d'une deuxième personne soupçonnée d'avoir contracté le virus Ebola après un récent voyage en République démocratique du Congo (RDC). Le patient a été transféré au centre médical Sheba, où il est pris en charge dans des conditions d'isolement adaptées.

Les autorités soulignent toutefois qu'aucune infection à Ebola n'a été confirmée à ce stade. Des analyses sont en cours et leurs résultats devraient être connus dans les prochains jours.

Le ministère mène actuellement une enquête épidémiologique afin d'identifier les personnes ayant été en contact avec les deux cas suspects et de déterminer un éventuel lien entre eux. Une opération de traçage des contacts est également en cours. Les autorités précisent que les personnes qui ne seront pas contactées directement par le ministère n'ont, pour l'heure, aucune mesure particulière à prendre.

Les responsables sanitaires rappellent que le virus Ebola ne se transmet pas par voie aérienne. La contamination survient uniquement par contact direct avec une personne présentant des symptômes ou avec du sang, des fluides corporels ou des sécrétions infectées.

Afin de prévenir toute propagation, le ministère indique avoir distribué des équipements de protection individuelle aux établissements de santé, mis en place des mécanismes de détection précoce pour les voyageurs revenant de zones touchées et développé un système de diagnostic en laboratoire pour identifier rapidement d'éventuels cas d'Ebola.

Les autorités recommandent enfin d'éviter tout déplacement non essentiel vers les régions où le virus circule activement, notamment la République démocratique du Congo et l'Ouganda, et invitent les voyageurs à consulter une clinique spécialisée avant leur départ.