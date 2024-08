Israël : un médecin de l'hôpital Soroka inculpé pour allégeance à l'Etat islamique

Tsahal et le Shin Bet ont annoncé l'inculpation d'un médecin israélien pour ses liens présumés avec le groupe Etat islamique. Mohammed Azzam, qui travaillait comme médecin spécialiste à l'hôpital Soroka de Beersheva, est accusé d'avoir prêté allégeance à Daesh. Des contenus liés groupe terroriste ont notamment été retrouvés dans l'ordinateur de cet homme de 34 ans, qui a été arrêté le mois dernier.

"De 2014 jusqu'au moment de son arrestation, l'accusé s'est intéressé aux activités de l'organisation État islamique et a fréquemment regardé des contenus liés aux activités de l'organisation. De nombreux contenus médiatiques ont été trouvés sur l'appareil mobile de l'accusé, notamment des exécutions, des décapitations, des corps mutilés, ainsi qu'un dossier appelé "Livres d'explosifs" et un autre appelé "Préparation de poisons" avec des fichiers tels que "Ricine", "Viande avariée empoisonnée" et autres", précise l'acte d'accusation déposé par le parquet.

"C'est après le 7 octobre 2023 et le déclenchement de la guerre que l'accusé a décidé de rejoindre l'organisation terroriste. Dans ce contexte, il a prêté serment d'allégeance à Abu Hafetz Al-Hashmi Al- Karshi, le nouveau calife de l'organisation. Dans le même temps, l'accusé a envoyé à ses amis des documents sur les atrocités du 7 octobre, en exprimant sa joie", est-il encore précisé.

Miriam Alster/FLASH90

L'acte d'accusation mentionne notamment un message envoyé par le médecin sur Whatsapp à un ami, après qu'une vingtaine de soldats blessés à Gaza soient arrivés à l'hôpital. Alors qu'il évoque dans son message un militaire présentant des blessures particulièrement graves, l'ami écrit : "Que Dieu éteigne sa lumière", ce à quoi le docteur répond par un "Amen".

L'hôpital Soroka s'est dit "choqué" après l'annonce du Shin Bet, indiquant qu'il avait "tout confiance" dans les services de sécurité israéliens;

Plusieurs Arabes israéliens ainsi que des Palestiniens ont été appréhendés au cours des derniers mois pour les mêmes motifs, signalant la progression en Israël et dans les Territoires de l'influence de l'Etat islamique, restée longtemps marginale dans le pays.