Israël : un officier de Tsahal arrêté dans l'affaire des fuites au bureau du Premier ministre

Un officier de l'armée israélienne soupçonné d'être impliqué dans l'affaire des fuites qui secoue le bureau du Premier ministre, a été arrêté ce lundi alors qu'il était en vacances. L'officier n'a pas encore rencontré d'avocat. Cette nouvelle arrestation porte le nombre de personnes appréhendées à cinq, l'un d'entre eux ayant été libéré hier.

Comme il s'agit de détenus se trouvant dans une installation du Shin Bet, ils sont empêchés de rencontrer un avocat. Cette restriction est valable pendant dix jours, et si le Shin Bet souhaite la prolonger, il devra demander l'autorisation du juge militaire en chef. Entre-temps, l'un des avocats des suspects, qui travaille dans le système de sécurité, a fait appel à la cour de district contre l'interdiction faite aux suspects de rencontrer leurs avocats.

Le tribunal de paix de Rishon LeZion a autorisé hier la publication du nom de Eli Feldstein, suspect principal dans l'affaire de la fuite de documents du bureau du Premier ministre. La publication d'un certain nombre d'autres détails, tels que le fait que l'enquête a commencé après qu'un soupçon sérieux a émergé au sein du Shin Bet et de Tsahal, selon lequel des informations classifiées et sensibles ont été illégalement transférées aux médias étrangers, a été également autorisée.