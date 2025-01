Israël : Yoav Gallant démissionne de la Knesset et dénonce l'exemption militaire des ultra-orthodoxes

L'ancien ministre de la Défense Yoav Gallant a annoncé sa démission de la Knesset ce mercredi soir, tout en restant membre du Likoud de Benjamin Netanyahou. Dans une allocution télévisée, le vétéran politique a fait le bilan de ses décennies de service militaire et politique, revendiquant son rôle dans l'affaiblissement des capacités militaires du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran.

Gallant, qui assume sa part de responsabilité dans les événements ayant conduit à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023, a vivement critiqué certaines politiques récentes de son parti. Il a notamment qualifié la réforme judiciaire de "danger clair et immédiat" et insisté sur la nécessité d'un recrutement militaire "égal et complet" de tous les Israéliens, y compris les ultra-orthodoxes, qu'il considère comme une "nécessité militaire".

L'ancien ministre a lié son limogeage en novembre dernier à sa position sur l'enrôlement des ultra-orthodoxes, accusant Netanyahou et son successeur Israel Katz de préparer leur exemption du service militaire. "Comme sur le champ de bataille, il y a des moments en politique où il faut s'arrêter pour évaluer la situation et choisir sa voie", a-t-il déclaré, suggérant que son "parcours n'est pas encore terminé".

Les relations entre Netanyahou et Gallant ont été particulièrement tendues depuis fin 2022, le Premier ministre l'ayant déjà limogé en mars 2023 avant de revenir sur sa décision face à une intense opposition publique. Gallant était notamment absent lors d'un vote crucial sur le budget mardi soir, alors que Netanyahu avait quitté son lit d'hôpital post-opératoire pour y participer.