"J'ai décidé de les vaincre" : Noga Weiss, ex-otage du Hamas, achève sa formation dans les services sociaux de l'armée

Noga Weiss, jeune soldate libérée de la captivité du Hamas en novembre dernier, a terminé hier avec brio sa formation de sous-officier dans les services sociaux de l'armée israélienne. En reconnaissance de ses performances exceptionnelles, elle s'est vue remettre le cordon violet par la commandante du cours.

"Mon parcours a été jalonné de nombreuses réflexions", confie Noga. "J'ai oscillé entre la certitude de ne jamais m'engager dans l'armée et le moment où j'ai trouvé ma place. C'est alors que j'ai compris que je voulais me surpasser et les surpasser."

🎥: Porte-parole de l'IDF

Elle poursuit : "Au fil de la formation, ma conviction s'est renforcée. Aujourd'hui, en achevant ce cours, j'ai le sentiment d'avoir remporté une victoire personnelle. Je suis impatiente de découvrir ce que l'avenir me réserve et de pouvoir avoir un impact positif sur la vie des soldats."