"J'ai dit à Rony de ne plus bouger et de faire semblant d'être mort, mais ils sont revenus"

"J'entends Noa, Noa…". Noa Levy, 85 ans, s'arrête et pleure. "Pardonnez-moi, c'est le cauchemar que je fais toutes les nuits. Il m'appelait parce qu'il ne savait pas si j'étais morte ou vivante"... "Un homme de 80 ans, combien de temps il lui restait à vivre... Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi personne n'est venu nous aider ? Je suis tellement en colère. Toutes les nuits je répète en boucle : pourquoi, pourquoi personne n'est venu nous aider ? Pourquoi personne n'a pris au sérieux les alertes ?"

Pour la première fois depuis les attaques terroristes du 7 octobre 2023, Noa Levy, veuve de Rony, s'est confiée aux caméras d'i24 News et au journaliste Cyril Amar.

Rony, l'enfant d'Algérie au sourire ravageur, était un Franco-Israélien arrivé au kibboutz Beeri avec ses parents à l'âge de 12 ans. Habitué à témoigner pour i24NEWS lors des cycles de violence dans le sud, il avait demandé qu'on le rappelle plus tard ce matin fatidique. Les terroristes arrivaient déjà.

i24NEWS

"Tout à coup, un homme était chez nous avec la fourche du jardin, un couteau et un revolver", se souvient Noa. La suite est un cauchemar de violence. "J'entends du bruit, des meubles voler, des 'mort aux juifs', des 'Allah Akbar'...". Rony est blessé, il ne peut plus bouger. Noa est touchée à la poitrine et à la jambe. "J'ai dit à Rony de faire semblant d'être mort et je suis repartie me cacher. Puis d'autres terroristes sont entrés, Rony a sûrement bougé une jambe, ils ont compris qu'il était vivant et lui ont à nouveau tiré dessus". Noa pleure doucement.

"Pourquoi, durant ces longues heures, personne n'est venu nous porter secours ?! Pourquoi ?! Toutes les nuits je me pose cette question !". Quand l'armée est arrivée, il faisait déjà nuit. Plus de 100 membres de Beeri ont été assassinés ce jour-là.