"J'ai eu le privilège d'être avec toi dans tes derniers moments" (Noa Argamani à l'enterrement de sa mère)

Noa Argamani, otage secourue, se dit reconnaissante d'avoir pu passer les derniers instants de sa mère avec elle lors de l'inhumation de Liora Argamani à Beersheva, décédée plus tôt dans la journée après une longue bataille contre un cancer du cerveau.

"Je suis ici et j'ai encore du mal à l'accepter. Contre toute attente, j'ai eu le privilège d'être avec toi dans tes derniers moments, de te parler, de rire avec toi et de t'entendre", a-t-elle déclaré devant une salle comble. Noa Argamani a été enlevée au festival Nova le 7 octobre et retenue en otage jusqu'au 8 juin, date à laquelle elle a été libérée d'un immeuble d'habitation du centre de Gaza, avec trois autres otages d'un immeuble voisin, lors d'une opération menée par les forces spéciales israéliennes. Elle a rapidement retrouvé sa mère, dont l'état s'était déjà détérioré, et les deux femmes ont passé les dernières semaines ensemble.

"Merci d'avoir été forte et d'avoir tenu bon pour que je puisse te voir une dernière fois", dit Argamani. Elle a remercié sa mère pour les 26 années qu'elles ont passées ensemble et pour tout ce qu'elle lui a appris. "Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui", a-t-elle affirmé.