"J'ai passé un mois et demi seule" : le premier message de l'ex-otage Naama Levy

Dans son premier message posté sur Instagram depuis sa libération, Naama Levy, l'observatrice militaire libérée samedi par le Hamas, a partagé un aperçu de ses 477 jours de captivité. "Durant les 50 premiers jours, j'étais la plupart du temps seule. Ensuite, j'ai été avec mes amies observatrices qui m'ont donné force et espoir. Nous nous sommes soutenues mutuellement jusqu'à notre libération et même après", a-t-elle écrit.

L'ex-otage, enlevée à la base militaire de Nahal Oz, a ajouté : "Après 477 jours, je suis en sécurité, entourée de ma famille et de mes amies, et je me sens mieux de jour en jour". Elle attend maintenant le retour de son amie Agam Berger et des autres otages "pour pouvoir compléter le processus de réhabilitation". Elle a conclu en remerciant les soldats de Tsahal et le peuple israélien : "Même en captivité, j'ai vu comment vous vous battiez pour moi. Je vous aime."

Naama Levy a été libérée en même temps que ses amies Liri Elbag, Daniela Gilboa et Karina Ariev. Agam Berger, capturée avec elles, devrait être libérée jeudi, aux côtés d'Arbel Yehud et d'un autre otage.