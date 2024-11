"Je ne permettrai jamais qu'on porte atteinte à Tsahal et aux organisations de sécurité" (Yoav Gallant)

Dans sa première déclaration publique depuis son limogeage par Benjamin Netanyahou, l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant a révélé les trois désaccords majeurs qui ont conduit à son éviction.

"J'ai été informé de mon renvoi quelques minutes avant 20h00 lors d'une brève conversation avec le Premier ministre", a déclaré Gallant, soulignant que sa priorité est toujours restée "l'État d'Israël, Tsahal et le système de défense".

Defense ministry

Gallant a identifié trois points de friction majeurs avec Netanyahou : la question de la conscription universelle, qu'il considère comme "fondamentale pour notre existence", le retour des otages qu'il estime possible "moyennant des compromis, parfois douloureux", et la nécessité d'une commission d'enquête nationale sur les événements du 7 octobre. L'ancien ministre a également mis en avant les succès récents des forces de sécurité, notamment à Gaza, en Judée-Samarie, au Liban et même en Iran, tout en avertissant que "d'autres défis nous attendent face à l'Iran".

"Je n'ai jamais permis et ne permettrai jamais qu'on porte atteinte à Tsahal et aux organisations de sécurité", a-t-il conclu, appelant les élus à "garder le cap moral dans ces temps d'obscurité".