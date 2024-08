"Je suis seul" : Le Premier ministre aurait affirmé que ses négociateurs "faibles" "veulent juste capituler"

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou aurait exprimé de vives critiques à l'égard de son équipe de négociation dans le cadre des pourparlers pour un accord de cessez-le-feu et la libération des otages à Gaza.

Selon la Chaîne 12, Netanyahou aurait confié à des "éléments politiques" que l'équipe de négociation israélienne, composée notamment du chef du Mossad David Barnea et du directeur du Shin Bet Ronen Bar, fait preuve de "faiblesse" et cherche constamment à faire des compromis. Le Premier ministre se serait décrit comme étant "seul" à défendre les intérêts sécuritaires d'Israël.

Ces révélations interviennent à un moment critique des négociations, notamment concernant la présence israélienne le long du corridor de Philadelphie, à la frontière entre Gaza et l'Égypte. Alors que Netanyahou insiste sur une présence militaire israélienne dans cette zone, les négociateurs considèreraient cette demande comme un obstacle aux pourparlers. Le média fait également état d'une conversation téléphonique entre Netanyahou et le président américain Joe Biden, au cours de laquelle le Premier ministre israélien aurait promis une certaine flexibilité sur la question du corridor de Philadelphie. Par ailleurs, des sources égyptiennes citées par la Chaîne 12 suggèrent que le Hamas pourrait être ouvert à un déploiement de forces internationales le long du corridor de Philadelphie et du corridor de Netzarim, qui sépare le nord et le sud de Gaza. Ces développements surviennent dans un contexte de tensions régionales accrues, avec la menace d'une escalade si un accord n'est pas conclu rapidement. La position de Netanyahou, critiquant publiquement ses propres négociateurs, soulève des questions sur la cohésion de la stratégie israélienne et pourrait potentiellement compliquer les efforts diplomatiques en cours. Alors que les négociations entrent dans une phase cruciale, tous les regards sont tournés vers la réponse du Hamas aux dernières propositions israéliennes et l'éventualité d'un sommet de suivi ce dimanche.