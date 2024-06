"Jérusalem est à nous, le Mont du Temple est à nous" (Itamar Ben Gvir)

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a déclaré mercredi que la célébration de la Journée de Jérusalem de cette année envoie le message au Hamas que "Jérusalem est à nous".

"La porte de Damas est à nous. Le Mont du Temple est à nous. Et si Dieu le veut, la victoire complète est à nous", a-t-il affirmé au début de la marche annuelle des drapeaux, entouré des députés d'Otzma Yehudit (Force juive) et de la ministre de l'égalité sociale, May Golan (Likoud). Dans un message adressé au Premier ministre Benjamin Netanyahou, Ben Gvir l'appelle "à ne pas s'arrêter car le pays est en train de gagner".

Dès mercredi matin, des groupes de jeunes venus de tout le pays se réunissaient près de la porte de Jaffa, arborant des T-shirts blancs pour marcher jusqu'au mur des Lamentations, haut lieu du judaïsme, principal vestige du second Temple juif détruit par l'Empire romain en l'an 70.

En 2021, le Hamas avait lancé un barrage de roquettes en direction de Jérusalem alors que la marche commençait à se diriger vers la Vieille ville. En avait suivi une guerre de 12 jours entre Israël et ce mouvement terroriste palestinien, ainsi que des flambées de violence en Israël entre juifs et arabes.