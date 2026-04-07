Jérusalem : un homme accusé d’avoir vandalisé le monument d’un policier mort dans un attentat

Le bureau du procureur général a déposé un acte d’accusation contre un homme de 53 ans, résident de Mevaseret Zion, pour avoir gravement endommagé le monument à la mémoire du major Yossef « Yossi » Kirma, tombé lors d’une attaque terroriste à Jérusalem en 2016.

Selon l’acte d’accusation, le prévenu s’est rendu sur le site la semaine dernière et a détruit le monument à coups de marteau, causant des dommages importants. Le major Kirma, membre du YASAM, avait été tué en octobre 2016 après avoir neutralisé un terroriste armé, un acte qui avait permis d’éviter un carnage et pour lequel il avait été décoré à titre posthume de la Médaille du Mérite.

La police de Jérusalem a lancé immédiatement une enquête après le signalement de l’incident. Les forces du commissariat de Harel ont rapidement identifié et arrêté le suspect, dont la détention provisoire a été prolongée avant la présentation de l’acte d’accusation.

Dans un communiqué, la police a souligné : « Nous prenons très au sérieux toute atteinte aux monuments commémoratifs et aux symboles du sacrifice des forces de sécurité tombées au champ d’honneur. Toute violation de ces valeurs sera punie avec la plus grande fermeté. »