Jérusalem : une croix datée de 100 à 200 ans découverte par un écolier israélien

Nehoraï Nir, 10 ans, élève à l'école Argentine de Kiryat Yovel, est récemment allé passer une journée dans le quartier pittoresque d'Ein Kerem à Jérusalem. Lors de la visite, il a trouvé un pendentif en forme de croix vieux d'environ 100 à 200 ans.

"Nous avons cueilli des plantes comestibles, et soudain, en descendant le terrain, j'ai vu une grenade rouge reposant sur le sol", a-t-il répété, "j'ai couru pour la ramasser, elle avait un ver donc je l'ai laissée là, mais sur le chemin du retour, j'ai soudain remarqué un objet coloré scintillant du sol. Je l'ai sorti et j'étais vraiment excité. On m'a dit de contacter l'Autorité des Antiquités, et quand ils sont arrivés, ils étaient enthousiastes", a témoigné le jeune garçon.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Le pendentif en forme de croix fabriqué en technique de micro-mosaïque, a été examiné par le Dr Amit Re'em, archéologue du secteur de Jérusalem de l'Autorité des Antiquités d'Israël. "Le pendentif n'est certes pas considéré comme ancien selon la loi car il n'a que 100 à 200 ans, mais il s'agit d'un objet spécial et fascinant", a-t-il expliqué. "La technique avec laquelle le pendentif a été fabriqué est une œuvre de réflexion qui comprend l'incorporation de verres et de pierres précieuses minuscules et colorés, qui sont soigneusement placés et créent des motifs miniatures. Cette technique s'est développée à Rome vers 1800, et peut-être même avant cela".

Ein Kerem est considéré comme un lieu sacré du christianisme en raison de son identification avec la "ville de Juda", le lieu où, selon le Nouveau Testament, Jean le Baptiste est né, et où Elisabeth, sa mère, alors enceinte, a rencontré Marie, la mère de Jésus. Selon la tradition chrétienne, la rencontre a eu lieu près d'une source qui existe encore à Ein Kerem. Sur cette base, les deux églises principales d'Ein Kerem, l'église de la Visitation et l'église Saint-Jean, ont été un point de pèlerinage pour les pèlerins venant de toute l'Europe pendant des générations, en route les ports du pays vers la vieille ville de Jérusalem.

Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

"Cette croix est un témoignage de l'histoire personnelle d'un pèlerin, qui a visité Ein Kerem il y a 100-200 ans, et témoigne de la centralité de la Terre Sainte pour les trois religions monothéistes", a ajouté le Dr Re'em. "Les gens étaient prêts à traverser des déserts, des montagnes et des mers, parfois pendant des années, afin de toucher la terre où tout a commencé. Il est possible que la croix soit venue d'Europe avec le pèlerin et qu'elle soit tombée lors de son voyage en Terre Sainte, ou bien qu'il l'ait peut-être achetée ici à Jérusalem. Lorsque Nehoraï a raconté l'histoire de sa découverte, on pouvait vraiment imaginer le moment où le pendentif a été perdu, jusqu'à ce qu'il soit trouvé dans les mains de l'enfant environ cent ans plus tard."