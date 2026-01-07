Jonathan Pollard dénonce l’usage du bracelet électronique contre des résidents de Judée-Samarie

L’ancien espion israélien Jonathan Pollard a vivement dénoncé la décision de l’armée israélienne d’imposer un bracelet électronique à un résident de Judée-Samarie placé sous ordre administratif, qualifiant cette mesure de « répugnante » et « moralement inacceptable ». Ses déclarations interviennent après un précédent inédit cette semaine, lorsque le commandant du Commandement central, le général Avi Bluth, a ordonné la pose d’un dispositif de surveillance électronique sur un habitant de Judée-Samarie.

Dans une vidéo diffusée mercredi, Pollard affirme que cette décision a ravivé chez lui des souvenirs personnels douloureux. « J’ai été contraint de porter un tel appareil pendant cinq ans, lorsque j’étais en liberté conditionnelle à New York. C’est une expérience profondément humiliante », a-t-il déclaré, évoquant sa période de détention et de contrôle judiciaire aux États-Unis.

L’ancien prisonnier a dénoncé ce qu’il considère comme une application sélective de la loi, opposant le traitement réservé aux habitants de Judée-Samarie à celui d’autres groupes. « Combien d’anarchistes israéliens qui perturbent régulièrement la vie en Judée-Samarie et menacent nos soldats portent un bracelet électronique ? Zéro », a-t-il lancé. Il a également comparé cette mesure à l’absence de restrictions similaires imposées à des terroristes palestiniens récemment libérés dans le cadre d’accords sur les otages.

Jonathan Pollard a accusé les autorités sécuritaires d’échec dans la lutte contre le terrorisme, estimant que la pression exercée sur les civils résulte d’un manque de fermeté face aux groupes armés. Selon lui, si l’État assurait une protection efficace des populations, les initiatives citoyennes n’auraient pas lieu.

En conclusion, il a appelé à une ligne dure contre les organisations terroristes, suggérant que leur neutralisation rendrait inutile le recours à des mesures de surveillance contre des Israéliens. « Mettre des bracelets à nos propres citoyens ne résoudra rien », a-t-il affirmé.