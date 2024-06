Jour de Jérusalem : plus de 3 000 policiers mobilisés pour assurer la sécurité

En ce Jour de Jérusalem qui marque la réunification de la ville après la guerre des Six Jours, le bureau des statistiques a publié de nouvelles données sur la capitale. Jérusalem maintient de loin sa position de plus grande ville d'Israël avec 1 005 900 personnes qui y vivent, soit deux plus qu'à Tel Aviv, selon les chiffres de 2022. Les données indiquent également qu’en 2023, la construction de 5 800 appartements à Jérusalem a commencé, soit le volume le plus important de nouveaux logements jusqu’à présent.

7 600 nouveaux immigrants ont choisi Jérusalem comme premier lieu de résidence en 2022. Dans le même temps, le solde global de l'immigration de Jérusalem (un solde qui comprend les immigrants, les départs et arrivées de l'étranger et le regroupement familial), montre une augmentation du solde négatif, qui s'élève à moins 7 200 contre moins 6 600 l'année précédente.

Au cours de l'année universitaire 2022/23, 41 300 étudiants ont étudié dans les établissements d'enseignement supérieur de Jérusalem, soit le plus grand nombre d'étudiants en Israël. La même année, Jérusalem était par ailleurs la première destination du pays en termes de nombre de nuitées de touristes étrangers s'élevant à 2 735 400. Après le déclenchement de la guerre, au cours du dernier trimestre 2023, la ville a enregistré une diminution de 80 % des nuitées touristiques.

Les effets de la guerre ont amené environ 13 800 personnes évacuées à être hébergées dans des hôtels et des maisons de la capitale. Le nombre de demandeurs d’emploi a augmenté dans la ville, culminant en novembre 2023 avec 26 000 résidents au chômage, soit le double de la situation d’avant-guerre.

"Cette année, nous fêtons les 57 ans de la libération de Jérusalem. Dans les temps difficiles que traverse l'État d'Israël, cette journée est un rappel important que la capitale du peuple juif, cœur de l'État d'Israël, est la source de force et d'esprit pour l'ensemble du peuple juif, où qu'il se trouve", a déclaré le maire Moche Leon.

L'événement principal de la Journée de Jérusalem sera le défilé des drapeaux qui devrait rassembler de très nombreux manifestants. Celui-ci passera du centre de Jérusalem par les portes de la vieille ville, dont la porte de Naplouse qui jouxte le quartier musulman. 3 000 policiers et gardes-frontières ont été mobilisés pour assurer la sécurité de l'événement, par crainte d'affrontements entre Israéliens et Palestiniens.

Le Premier ministre n'assistera pas à la cérémonie commémorative pour les soldats tombés au combat pour la libération de Jérusalem, en raison de divergences politiques avec certains intervenants qui laissent craindre des manifestations contre lui.