Judée-Samarie : arrestation de trois extrémistes juifs avec interdiction de consulter un avocat

Trois extrémistes juifs ont été arrêtés ce lundi par le Shin Bet et les services de sécurité israéliens en Judée-Samarie. Une mesure exceptionnelle leur interdit de rencontrer un avocat, selon des sources.

Ces arrestations interviennent dans le contexte de la vague de violences contre des Palestiniens en Judée-Samarie orchestrées par des habitants d'implantations et d'autres perturbateurs ne résidant pas dans la région.

Les suspects ont été conduits dans un centre de détention du Shin Bet, où cette restriction a été appliquée, une pratique habituellement réservée aux personnes accusées de terrorisme, qualifiées par les autorités de « bombes à retardement ».

Les avocats de l’organisation juridique Honenu ont annoncé qu’ils feraient appel devant le tribunal de première instance de Jérusalem pour obtenir la levée de cette mesure. « Le Shin Bet utilise systématiquement cet outil draconien contre des habitants d'implantation contre lesquels les soupçons sont infondés », ont-ils déclaré, ajoutant :« À maintes reprises, des Israéliens ont été arrêtés avec fracas puis relâchés sans inculpation. Nous exigerons que le tribunal permette à nos clients d’exercer leur droit fondamental à consulter un avocat et nous mettrons tout en œuvre pour obtenir leur libération immédiate. »