Donald Trump fait part de ses inquiétudes quant à la politique d'Israël en Judée-Samarie

Le président américain Donald Trump et plusieurs de ses principaux conseillers ont fait part de leurs préoccupations concernant certaines politiques israéliennes en Judée-Samarie lors de leurs rencontres avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, en visite à West Palm Beach. C’est ce qu’a indiqué un responsable américain cité par The Times of Israel, confirmant des informations publiées par le site Axios.

Selon cette source, l’administration américaine s’inquiète notamment de la violence non contrôlée de certains habitants israéliens d'implantations, de l’expansion continue de celles-ci et du gel par Israël de plusieurs milliards de dollars de recettes fiscales destinées à l’Autorité palestinienne. Cette rétention de fonds aurait placé le gouvernement basé à Ramallah au bord de l’effondrement financier.

Le responsable américain précise toutefois que les échanges sur ces sujets sensibles se sont déroulés dans un climat cordial. Washington redoute néanmoins qu’une détérioration de la situation en Judée-Samarie ne compromette les efforts visant à stabiliser la bande de Gaza et à élargir les accords d’Abraham, pierre angulaire de la stratégie régionale des États-Unis.

Interrogé par des journalistes après sa rencontre avec Netanyahou sur la question des violences d'habitants d'implantations, Donald Trump a confirmé que la Judée-Samarie avait fait l’objet de discussions approfondies. Il a reconnu l’existence de désaccords avec le Premier ministre israélien, tout en affirmant lui faire confiance pour "faire ce qui est juste".

De son côté, Benjamin Netanyahou est soumis à de fortes pressions internes. Plusieurs de ses partenaires de coalition issus de l’extrême droite soutiennent une intensification de l'expansion des implantations, l’annexion de la Judée-Samarie et un affaiblissement, voire l’effondrement, de l’Autorité palestinienne.

La Maison-Blanche n’a pas donné suite aux sollicitations de la presse pour commenter officiellement ces échanges, laissant planer une certaine ambiguïté sur la portée politique des messages adressés par Washington au gouvernement israélien.