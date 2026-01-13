Judée-Samarie : des voleurs déguisés en soldats israéliens cambriolent une bijouterie à Hébron

Des voleurs bédouins de la tribu Abu al-Qi'an, résidant dans le sud d'Israël, se sont déguisés en soldats de Tsahal et ont mené mardi matin une véritable "opération militaire" pour dévaliser une bijouterie dans la ville d'Hébron, en Judée-Samarie. Le groupe a réussi à cambrioler le magasin en plein jour avant de prendre la fuite.

Les voleurs portaient des uniformes tactiques complets et transportaient trois fusils M-16 réglementaires. Dans leur véhicule ont également été trouvés cinq casques et des tenues militaires. Il n'a pas encore été établi comment les malfaiteurs se sont procuré ces uniformes et ces armes. Les forces de Tsahal ont lancé une course-poursuite qui s'est soldée par l'arrestation de la bande par les policiers du district de Judée-Samarie et les combattants de la police des frontières.

Un porte-parole de Tsahal a réagi à cet incident inhabituel : "Les forces de sécurité se sont déployées il y a peu de temps dans le secteur de Dahriya, dans la brigade de Judée, suite à un signalement concernant des suspects armés se faisant passer pour des soldats de Tsahal et dévalisant des magasins dans la zone. Les forces mènent actuellement une poursuite des suspects. Nous soulignons qu'il ne s'agit pas de soldats de Tsahal."

Le président du conseil régional du Mont Hébron, Eliram Azoulay, a réagi vivement : "Ce que nous avons vu ce matin est un signal d'alarme inquiétant pour tout le système de sécurité. Il s'agit d'une escalade préoccupante et dangereuse. Un tel véhicule, avec des 'combattants' en uniforme et équipement tactique, pourrait facilement pénétrer au cœur de Tel-Aviv, Beer-Sheva ou Jérusalem sous prétexte opérationnel, sans que personne ne l'arrête, exactement comme ils sont entrés ce matin en profondeur dans le territoire sans être dérangés."

Azoulay a toutefois remercié la brigade de Judée et les forces de sécurité pour avoir arrêté le gang et agi rapidement pour mettre fin à l'incident, soulignant que "sur l'axe de fuite du groupe se trouvait l'une de nos fermes qui a compliqué leur évasion, ce qui souligne à nouveau l'importance de notre présence sur le terrain."