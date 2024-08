Judée-Samarie : le chef du Shin Bet a mis en garde Netanyahou et des ministres contre la montée du "terrorisme juif"

Dans un geste sans précédent, Ronen Bar, le directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure d'Israël, a lancé un avertissement aux plus hauts responsables de l'État concernant la montée en puissance du "terrorisme juif" en Judée-Samarie. Cette mise en garde intervient dans un contexte de tensions croissantes, marqué par une récente attaque dévastatrice menée par des juifs extrémistes contre un village palestinien près de Naplouse.

Selon une information de la Chaîne 12 israélienne, Bar a adressé une lettre alarmante au Premier ministre Benjamin Netanyahou, au ministre de la Défense Yoav Gallant, et à d'autres hauts responsables, à l'exception notable du ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir. Cette omission délibérée souligne les divisions au sein du gouvernement sur cette question explosive. "J'écris cette lettre le cœur lourd, empli d'inquiétude, en tant que Juif, Israélien, et membre de l'establishment de la défense, concernant le phénomène croissant du terrorisme juif émanant des 'jeunes des collines'," écrit Bar, faisant référence aux jeunes résidents impliqués dans l'établissement d'avant-postes illégaux en Judée-Samarie. Le chef du Shin Bet dénonce une augmentation alarmante des actes de violence contre les Palestiniens, pointant du doigt l'impunité dont jouissent souvent les suspects. L'incident du 15 août à Jit, où environ 100 extrémistes ont incendié des maisons et des véhicules, faisant un mort et un blessé, illustre tragiquement cette escalade. Bar n'hésite pas non plus à critiquer la visite de Ben Gvir sur le Mont du Temple à Jérusalem, avertissant que "continuer dans cette direction mènera à beaucoup d'effusion de sang et changera l'État d'Israël au-delà de toute reconnaissance". Cette prise de position du chef du Shin Bet met en lumière les tensions croissantes au sein de la société israélienne et les risques d'embrasement en Judée-Samarie.