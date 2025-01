Trois personnes ont été tuées et huit autres blessées, dans une attaque à l'arme à feu près du village palestinien d'Al-Funduq en Judée-Samarie. Des terroristes à bord d'une voiture ont ouvert le feu sur les véhicules qui circulaient sur la route 55 entre les localités israéliennes de Karnei Shomron et Kedumim. Les terroristes ont réussi à prendre la fuite et une chasse à l'homme a débuté.

Deux bus et deux véhicules particuliers ont été touchés par les tirs. L'un des deux bus, qui transportait des enfants était à l'épreuve des balles et ne compte pas de victimes. Deux femmes âgées d'une soixantaine d'années et un homme d 'environ 40 ans, tous trois à bord de véhicules privés, ont été tués. Huit autres personnes ont été blessés, dont le chauffeur du bus âgé de 63 ans, blessé aux membres inférieurs et au ventre, dans un état grave mais conscient. Deux femmes d'une soixantaine d'années modérément blessées et six autres personnes plus légèrement touchées sont les autre victimes.

According to the Israeli copyright law 27A

"Des terroristes ont tiré sur un bus et des véhicules civils près d'Al-Funduq dans la division Ephraim. Un certain nombre de citoyens ont été blessés à divers degrés et reçoivent actuellement des soins médicaux. Les forces de sécurité se sont lancées à la poursuite des terroristes et procèdent à l'encerclement et au blocus de plusieurs villages de la région", a indiqué l'armée israélienne. Les routes menant aux villages de la région de Naplouse sont fermées pour tenter de retrouver les terroristes.

Le mouvement des Moudjahidin palestiniens a salué l'attaque : "Nous appelons notre peuple à intensifier ses attaques afin de faire payer à l'entité sioniste ses crimes en cours".