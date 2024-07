Knesset : Le Premier ministre défend sa stratégie face au Hamas devant une opposition en colère

Ce mercredi 17 juillet 2024, l'hémicycle de la Knesset a été le théâtre d'échanges particulièrement houleux. À l'origine de cette séance agitée, un débat initié par l'opposition sous le titre provocateur : "Netanyahou, à la tête du pire gouvernement de l'histoire d'Israël, abandonne ses citoyens".

L'ambiance s'est rapidement enflammée lorsque Naama Lazimi, députée travailliste, a interpellé le Premier ministre : "N'avez-vous donc aucune honte ?". Cette attaque frontale a déclenché une réaction immédiate du camp gouvernemental, le député Distel qualifiant sa collègue de "méprisable et répugnante".

Face à ces accusations, Benjamin Netanyahou est monté au créneau : "Le Hamas est effectivement sous pression car nous éliminons ses commandants, des milliers de ses terroristes, parce que nous sommes entrés à Rafah et dans le corridor de Philadelphie et que nous le tenons à la gorge," a-t-il déclaré. Il a souligné avoir résisté à "d'énormes pressions nationales et internationales" et a proclamé qu'Israël est "en route vers une victoire absolue" malgré les critiques.

"Nous allons éliminer ce gouvernement néo-nazi à Gaza, éliminer les capacités militaires et gouvernementales du Hamas et nous progressons pas à pas," a-t-il affirmé. "On nous disait que le Hamas n'accepterait pas de libérer des otages sans que nous acceptions d'abord de mettre fin à la guerre. Soudain, il accepte. Plus nous persistons dans la pression, plus il cédera. Et c'est la seule façon de libérer" les otages. "La clé est la pression, la pression et encore la pression. La pression dont je parle devrait être dirigée contre [le leader du Hamas Yahya] Sinwar. Votre pression sur moi n'aidera pas."