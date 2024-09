"L'Alyah oubliée", un reportage exclusif à voir mercredi sur i24NEWS

Un documentaire inédit dévoile l'histoire méconnue de milliers de Juifs originaires du Maghreb qui se sont installés à Jaffa un demi-siècle avant la "première aliyah" de 1882, largement documentée dans les récits historiques.

Mettant en lumière des familles telles que les Moyal, Amzalag, Chelouche, et bien d'autres, ce documentaire montre de quelle manière cette communauté dynamique et influente et largement méconnue a joué un rôle crucial dans le développement de la région et dans l’accueil, plus tard, des Juifs venus de Russie, de Pologne et autres pays européens.

i24NEWS

"L'Aliyah oubliée" retrace le chemin de ces pionniers qui ont participé à l'essor du commerce, de l'agriculture et des échanges avec les communautés locales. Et interroge : Pourquoi cette immigration, pourtant fondamentale, a été reléguée à l'arrière-plan des récits historiques sionistes traditionnels. La diffusion du documentaire sera suivie d’un échange en plateau entre Tami Harel-Pinto, réalisatrice du documentaire et le professeur Yossef Charbit, historien spécialiste des communautés juives du Maghreb.

"L'Aliyah oubliée", un documentaire de 44 minutes, produit par i24NEWS, réalisé par Tami Harel-Pinto et diffusé le mercredi 11 septembre à 21h30 sur i24NEWS.